شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. حفل توزيع جوائز الفائزين فى مسابقة الأزهر الشريف الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أسماء الفائزين في مسابقة الأزهر الشريف الثقافية (عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ)، ودعا المركز جميع الفائزين لحضور حفل توزيع الجوائز المقرر انعقاده اليوم الأحد 1 مارس 2020 في تمام التاسعة صباحًا بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات.

ونوهت إدارة المسابقة إلى أن تسليم الجوائز سيكون للفائزين أنفسهم، أو من ينوب عنهم بشكل رسمي، وفي حال عدم حضور الفائز أو من ينوب عنه سيُعدّ متنازلًا عن جائزته.

وفيما يلي أسماء السادة الفائزين:

(1) أحمد منير عطية عبد السلام.

(2) رحاب محمود على محمود.

(3) عبد الرحمن عشماوي أمين.

(4) سوسن على محمود إبراهيم.

(5) آية نبيل السيد مرزوق.

(6) كريم أحمد محمد إسماعيل.

(7) ياسر أحمد محمد الشبراوي.

(8) هناء صلاح الدين السيد محمد.

(9) حسن محمد حسن على.

(10) عبدالله أحمد عبد النبي.

(11) صابر محمد عبد العزيز.

(12) رمضان متولي السيد محمد.

(13) أسماء محمد إبراهيم محمود.

(14) رانيا محمد نور علي عبد الرحمن.

(15) تسبيح فتاح محمد أحمد.

(16) هدى أحمد بكر علي.

(17) نداء مطيعة سلسبيلا.

(18) أم مغفرة سوكويو.

(19) علي عبد البديع محمد صقر.

(20) أحمد فجر مولانا مأمون.

(21) ناديا ارياني سعدية.

(22) رحمان بارداميان بن علي أمري.

(23) نورهان حمدي حسين.

(24) محمد إبراهيم عبد الراضي.

(25) عبد الرحمن أسعد محمد.

(26) هدير فتاح محمد أحمد.

(27) إينتان سفيرا إلياس.

(28) جوهرة المكنونة مسياني.

(29) محمد وحي الدين.

(30) أحمد عبد العاطي محمد متولي.

(31) عيد حجاج محمد جمعة.

(32) نورما يونيتا رملي ناصر.

(33) عبد الرحمن جمعة فؤاد آمين.

(34) سعيد محمود سعد محمد.

(35) إبراهيم عبد الراضي إبراهيم.

(36) محمد مهدي سعيد عبد المهين.

(37) عصام أحمد يوسف أحمد.

(38) دعاء عيسى أحمد محمد.

(39) آمنة عيسى أحمد محمد.

(40) دينان كياستي ديدي.

(41) علاء الدين ممدوح موسى.

(42) أكتيفتا فلاصافي.

(43) رزقي فريض أحمد إمام.

(44) على سلام سيد علي.

(45) مروة محمد قناوي محمد.

(46) منى شحاتة محمد عباس.

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(47) نفيسة هاشم يوسف محمد.

(48) يانا سابوتري جون فيري.

(49) فراج أحمد محمد عبدالله.

(50) أحمد أبو الوفا صديق أحمد.

(51) عواطف محمد حجاج محمد.

(52) نهى مجدي الباز إبراهيم.

(53) مجدي الباز إبراهيم سعيد.

(54) مؤمن محمد فتحي سليمان.

(55) منى متولي سيد محمد.

(56) أسماء محمد محمود حامد.

(57) طارق عبد الوهاب عبد الوهاب.

(58) غيناء نورية أوين الخليلي.

(59) خير النساء محمد أيوب.

(60) عبدالله علي عبد البديع صقر.

(61) زينب عزت محمد سرور.

(62) عبد المنعم سليمان بسيوني.

(63) هيام مصطفى السيد مصطفى.

(64) جمال رشدي سيد أحمد بدير.

(65) محمد جمال رشدي أحمد بدير.

(66) محمد نور على عبد الرحمن.

(67) محمد عبد القوى عبد الحميد فرج.

(68) أماني إبراهيم محمد هيكل.

(69) زينب هاشم يوسف محمد.

(70) ليسما ريحانة.

(71) محمد حباشي أحمد آدم.

(72) عمرو أحمد محمد عبد الجواد.

(73) أحمد محمود سيد.

(74) محمد سعيد محمد محمد.

(75) حنان محمد حسن السيد.

(76) ستي مطمئنة أتوني الكرامة.

(77) أحمد يحيى إسماعيل محمد.

(78) راوية حافظ إبراهيم.

(79) أمنية نبيل السيد.

(80) محمود على محمود إبراهيم.

(81) أحمد سليمان أحمد سليمان.

(82) فكرية محمد يوسف محمد.

(83) إيهاب أحمد عبد اللطيف مصطفى.

(84) سحر عبده محمود أحمد.

(85) آية فتحي مصطفى عبد الهادي.

(86) محمد عبد الرازق عثمان.

(87) محمد إبراهيم إسماعيل إبراهيم.

(88) حامد إبراهيم الدسوقي محمد.

(89) شيماء علاء أحمد سيد.

(90) أحمد عوض عبد العليم محمد.

جدير بالذكر أن مسابقة الأزهر الشريف الثقافية (عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ)، أقيمت برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، وأطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في عيد الأضحى الماضي حول إصدارين من إصدارات المركز، هما: (دليل الحج والعمرة) و(دليل المضحي).

وتلقت إدارة المسابقة الإجابات إلكترونيًّا، ورتبت الفائزين وفقًا لصحة الإجابات، ثم الاقتراع عند تساوي الدرجات.