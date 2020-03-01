شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فتح باب الترقى للمعلمين لمن تخلفوا عن التقديم وترقية 65 ألف مدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه جرى إعادة فتح باب التقدم الترقى للمعلمين الذين لم يتقدموا فى المواعيد الرسمية دفعة 2018-2019، منذ الأسبوع الماضى ولمدة عشرة أيام، نظرًا لظروف قهرية أو موانع حالت دون أن يتقدموا بأوراقهم.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن هناك قرارا وزاريا مرتقبا بترقية 65 ألف معلم، موضحاً أن آليات الترقى خلال الفترة المقبلة سوتكون مميكنة بشكل كامل، ولن يكون فيها أية تدخلات بشرية ويتم انتقاء مستحقى الترقى بناء على معايير لا تقبل التدخلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت ضوابط وإجراءات نقل شاغلى وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة، حيث أصدر قرارًا وزاريًا منظمًا للنقل.

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وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف الذين استوفوا الشروط المقررة للنقل، من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى ومن وظيفة أخصائى إلى وظيفة معلم والعكس، ومن وظيفة أمين مكتبة إلى وظيفة معلم أو أخصائى والعكس ومن معلم فصل إلى معلم مادة والعكس، ومن تخصص لتخصص آخر بالتعليم الفنى، وذلك فى ضوء بيانات العجز للمادة والمرحلة والوظيفية المنقول إليها.

وأوضح أنه لا يجوز لمعلمى التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على درجة البكالوريوس المهنى شعبة تعليم ابتدائى أو على مؤهل عال من جامعات التعليم المفتوح النقل إلى احدى وظائف معلمى المواد العلمية بالتعليم الصناعي، ويجوز لمعلمى التدريبات المهنية الحاصلين أثناء الخدمة على شهادة بكالوريوس التعليم الصناعى أو أى مؤهل عالى يصلح للتدريس بالتعليم الفنى الصناعى النقل إلى وظيفية معلم مادة علمية طبقا للتخصص المؤهل الأعلى، بعد اجتياز البرامج التدريبية التى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، شريطة أن يقوموا بتدريس المواد العلمية والعملية معا.

وأشار إلى أنه يجوز النقل بين التخصصات داخل الشعبة الواحدة للمواد العلمية فى ضوء العجز والزيادة، وموافقة التوجيه الفنى المختص بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية للبرامج التدريبية التى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع قطاع التعليم الفنى والتجهيزات.

وحددت الوزارة الشروط الخاصة بالنقل منها الحصول على مؤهل عال من كليات التربية أو مؤهل عال، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى كما يشترط تناسب المؤهل الدراسى مع المادة والتخصص والمرحلة الدراسية والوظيفية التى يرغب فى الانتقال إليها واجتياز البرامج التدريبية اللازمة للنقل والتى تستهدف إكساب المهارات والمعارف الخاصة بالمرحلة أو الوظيفة أو التخصص أو المادة التى يتم الانتقال إليها، طبقًا لما يقرره مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض والحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين والحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة أو الوظيفية أو التخصص أو المادة التى يتم الانتقال إليها.