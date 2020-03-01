شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق اليوم مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة الأم والجنين، اليوم الأحد، فى 4 محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم" بالوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سيجرى إضافة محافظات جديدة بشكل أسبوع للمبادرة على أن تقدم خدمات طبية شامل للأم الحامل.

وأوضح، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من فيروس "بى وبكتيريا الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى الإيدز"، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

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وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 5 ملايين سيدة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2019.

وأكدت فحص مليونين و476 ألفًا و942 امرأة بالمرحلة الثانية من المبادرة التى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بمحافظات (القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر).

وقالت وزارة الصحة، إن المبادرة مستدامة وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطرق الفحص الذاتى للثدى.