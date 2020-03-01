أخبار مصر | قبل افتتاحه بساعات.. ننشر الأقسام والتخصصات داخل معهد السمع والكلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه بساعات.. ننشر الأقسام والتخصصات داخل معهد السمع والكلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برئاسة الدكتور محمد صلاح زعتر، افتتاح أعمال التطوير والتجهيزات بمعهد السمع والكلام بكورنيش إمبابة، اليوم الأحد، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا.

ومن جانبها توضح "الخليج 365"، الأقسام والتخصصات داخل معهد السمع والكلام قبل افتتاحه بساعات، والتي جاءت كالتالي:

1- المعهد الوحيد في مصر المتخصص في استقبال وعلاج مشاكل السمع والنطق.

2- يستقبل حوالى 700 مريض يوميًا.

3- يعالج مشاكل السمعيات والكلام والتخاطب.

4- يضم عدة تخصصات مساعدة مثل معامل التحاليل والأشعة والليزر والمناظير والأسنان.

5- يضم المعهد 4 غرف عمليات لجراحات الأنف والأذن والحنجرة.

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6- يجري 300 عملية كبرى شهريًا، أي 3 آلاف و600 عملية سنويا.

7- يستكشف الأذن وتسوس عظمة الأذن.

8- يجري عمليات الحنجرة وأورام الرقبة وعمليات الليزر لكل التخصصات وجراحة الوجه والفكين، ومناظير الجيوب الأنفية والأحبال الصوتية.

9- يحتوي المبنى الجديد على 40 سريرا.

10- دور كامل للعيادات الخارجية ودور آخر لمرضى السمعيات.

11- 5 غرف عمليات، ورعاية مركزة لما بعد الجراحة.

كما يمكن للمعهد استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى المترددين على المستشفى، وإجراء مزيد من الجراحات.