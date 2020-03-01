أخبار مصر | غدًا.. "القوى العاملة" تطلق 5 وحدات تدريبية متنقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "القوى العاملة" تطلق 5 وحدات تدريبية متنقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق وزارة القوى العاملة، غدًا الاثنين، 5 وحدات تدريبية متنقلة، في قرى ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب على مهن الخياطة، وتركيب الكهرباء، والسباكة، بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات، التي شملت 13 وحدة تم تطويرها وإعادة تأهيلها بأحدث الوسائل والأجهزة التدريبية.

ووجه وزير القوى العاملة الدعوة إلى 4 وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة التجارة، ومحافظ القاهرة، فضلا عن رئيس وأعضاء لجنتي القوى العاملة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وبعض الجهات الأخرى.