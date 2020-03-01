مصر | التهوية المناسبة والصيانة الدورية.. كيف تحمي نفسك من الحرائق؟

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إندلاع الحريق في أي مكان قد يتحول في بعض الأحيان إلى كارثة محققة، خاصة في حالة عدم التصرف السليم مع الحريق، أو الارتباك وقت حدوثه.

وبين السطور التالية تقدم "الخليج 365"، أسباب حدوث الحرائق، وطرق التعامل معها لتجنب حدوث كارثة، فضلا عن عددا من النصائح لتجنب حدوث حرائق.

أسباب حدوث الحرائق:

التدخين داخل الغرف المغلقة، خاصا الموجود بداخلها مواد تساعد على الإشتعال.

ترك الأجهزة الكهربائية تعمل لفترة طويلة، أو نسيانها تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

التوصيلات الكهربائية العشوائية وزيادة الأحمال على المفاتيح الكهربائية.

إستخدام أجهزة ومفاتيح كهربائية رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

عدم غلق محابس الغاز وأسطوانات البوتاجاز.

ترك الأطعمة على المواقد دون الإنتباه لها.

ترك المدفأة الكهربائية تعمل لفترة طويلة.

طرق التعامل في حالة حدوث حرائق:

فتح جميع الأبواب والنوافذ بمكان حدوث الحريق تجنبا لحدوث حالات اختناق.

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إبلاغ الحماية المدنية " المطافي" على رقم "180".

فصل التيار الكهربائي، وإغلاق جميع محابس الغاز وأسطوانات البوتاجاز.

إبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال عن مكان الحريق، مثل البنزين، الكحوليات، الأخشاب، والأوراق والأقمشة.

إخلاء مكان الحريق تماما من الأشخاص حتى لا تحدث حالات إختناق.

سرعة الاتصال بالإسعاف في حالة وقوع إصابات على رقم "123".

كيفية تجنب اندلاع الحرائق:

توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

عدم التدخين في الأماكن المغلقة.

عدم ترك المواد القابلة للإشتعال في متناول الأطفال.

إجراء الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية كل فترة.

غلق الأجهزة الكهربائية عند الخروج من المنزل.

استخدام الأجهزة والوصلات الكهربائية المطابقة للمواصفات القياسية.

توفير جهاز إطفاء حريق "مطفأة كهربائية".

