مصر | اليوم.. إعادة محاكمة متهم في قضية "مذبحة كرداسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة محاكمة متهم في قضية "مذبحة كرداسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني المتهم رقم 76 بأمر الإحالة في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"

وكانت المحكمة قد قررت التأجيل لجلسة اليوم لإرسال الحرز إلى الأدلة الجنائية وتصوير المتهم لبيان عما إذا كان متواجدًا بمكان الواقعة من عدمه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشار عصام أبو العلا والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين عددا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين في القسم، والسرقة.