مصر | اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث طلعت حرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث طلعت حرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمًا في أحداث شغب طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت فى 3 أبريل القبل الماضى بالسجن المشدد 5 سنوات لـ17 متهما غيابيا لاتهامهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب في 22 يناير 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.