شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تبدأ صرف معاشات مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف جميع معاشات شهر مارس، لما يزيد على 8.33 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.

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كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رئيسى صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى العام والخاص، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات اليوم.

وقالت «القباج» إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وأضافت أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد على 3.42 مليون قائم بالصرف، بقيمة 4.84 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 5.98 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.24 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.43 مليار جنيه من البنوك لما يزيد على 1.66 مليون قائم بالصرف.