شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة " تطلق أسبوع للتعليم الفنى للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنيTVET EGYPT عن تنظيم "أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني" بمحافظة الغربية في الفترة من السبت 7 مارس المقبل، وحتى يوم الخميس 12 مارس، وذلك تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك فى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وبالتعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة الغربية.

ويأتي تنظيم هذا الأسبوع في أعقاب الزيارة الاستكشافية التي قامت بها وزيرة الهجرة إلى محافظة الغربية في منتصف فبراير الجاري برفقة المحافظ الدكتور طارق رحمي، وتفقدت خلالها أربعة قرى بالمحافظة من القرى الأكثر احتياجًا، تضمنت قرى "الفرستق" و"كتامة" و"محلة اللبن" بمركز بسيون، إضافة إلى قرية "شبرا بلولة" التابعة لمركز قطور، وشهدت سيادتها كيفية تشغيل عدد من المصانع وآلية التصدير إلى الخارج، كما ناقشت إمكانية تدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم كبدائل عن الهجرة غير الشرعية.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود برنامج دعم وتطوير التعليم الفني، مثمنة تحركه بخطى سريعة عقب الزيارة وإعلانه عن تنظيم مثل هذا الأسبوع والذي من المقرر أن يتناول محورين بارزين من محاور المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وهما نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والعمل على تدريب عدد من الشباب فنيًا ومهنيًا بما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل أو بدء تنفيذ مشروعات.

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ويضم الأسبوع، الذي ينظمه وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني، مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم البدائل من خلال مجموعة من ورش العمل الفنية والمهنية لإعداد الشباب لسوق العمل وتدريب الشباب الراغب في بدء مشروعات على مبادئ ريادة الأعمال والتشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروغيرها من الجهات الداعمة.

كما سيقوم البرنامج بتقديم مجموعة من التدريبات المتقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعريفهم بالتقنيات الحديثة وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم والتسويق لمنتجاتهم بشكل احترافي، علاوة على اختتام الأسبوع بملتقى توظيفي ومعرض لمنتجات لمشروعات الصغيرة.

وجدير بالذكر أن محافظة الغربية هي المحطة الثالثة من محطات مبادرة "مراكب النجاة" بعد إطلاقها في محافظتي الفيوم والبحيرة، الأمر الذي جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب إعلانه عن المبادرة في ختام منتدى شباب العالم 2019، وكلف بها مباشرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.