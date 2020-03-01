شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكم على امرأة وعشيقها وصديقه بعد إحالة أوراقهم للمفتى بتهمة قتل الزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، حكمها على ربة منزل وعشيقها وصديقه، بعدما أحالت في جلستها الماضية أوراقهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية بتهمة التورط في قتل زوج المتهمة الأولى، والتي دست للقتيل السم في كوب من الشاى، ولقى على إثر تناوله مصرعه.

وكشفت التحريات والتحقيقات، عن أن المتهمة تزوجت موظفا وكانت تعيش معه حياة سعيدة، وسرعان ما دبت المشاكل بينهما وكانت تعانى من "الخرس الزوجى" ورتابة الحياة الزوجية بسبب انشغال زوجها فى العمل لأوقات متأخرة من الليل وعدم الاهتمام بها وبمشاعرها، ما جعلها تدخل فى علاقة عاطفية مع رجل آخر.

وتابعت التحقيقات: استغل العشيق انشغال زوج المتهمة عنها وبدأ يلقى شباكه عليها لاصطيادها، حيث تعرف عليها فى مكان عمله ونشأت بينهما علاقة عاطفية، تطورت إلى علاقة جنسية، حيث كانت ترسل له المتهمة صورا لها فى أوضاع إباحية لعشيقها دون أن يدرى زوجها بما يجرى فى غيابه.

Advertisements

وظل العشيق يتردد على شقة المتهمة فى أوقات غياب زوجها ويقيم معها علاقة جنسية بينما فى بعض الأوقات تذهب المتهمة لعشيقها فى شقته.

وفى أحد الأيام شعرت الزوجة أنها لم تستطع العيش مع زوجها وترغب فى التخلص من زوجها بسبب عدم قدرتها على الاستمرار معه واتفقت المتهمة مع عشيقها على التخلص من زوجها، حيث اختمرت فى عقلهما فكرة دس السم له فى الطعام ورسما المتهمان السيناريو، لإنهاء حياة الزوج المخدوع، وبالفعل اشترى المتهم لعشيقته "سم" حتى تضعه فى الطعام لزوجها والتخلص منه .

وقررت الزوجة الخائنة أن تقيم لزوجها العشاء الأخير فى حياته، حيث أحضرت له الطعام على السفرة وجلست معه لتتناول معه الطعام، ولكنها كانت قد وضعت السم له فى كوب الشاى ، حيث شعر الزوج بإعياء شديد وسقط على الأرض.

وادعت المتهمة وفاة زوجها بسبب تناوله أقراص مخدرة ولكن بمناقشتها وبفحص هاتفها تم العثور على صور إباحية أرسلتها لعشيقها وبمواجهتها بالتحريات انهارت واعترفت بقتله بمساعدة عشيقها وصديقه.