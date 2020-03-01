شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: نتحمل تكاليف علاج المسجلين فى برنامج تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن جميع المسجلين ببرنامج تكافل وكرامة ستتحمل عنهم المنظومة جميع تكاليف العلاج، موضحة أن غير القادرين تتحمل عنهم الدولة كافة التزامات العلاج بمعنى أن الخزينة الحكومية تسدد الاشتراكات عن المريض ولا يتحمل أى مساهمات.

وأكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن مسئول رضاء المنتفعين بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات المطبق فيها المنظومة مسئول عن حل جميع مشكلات المنتفعين، قائلة: "علشان دائمًا تطمئن على مستوى الخدمة.. هتلاقى شخص مسئول عن رضائك فى كل مستشفى أو وحدة أو مركز تابعة للتأمين الصحى الشامل.. اسأل عن رضاء المنتفعين لحل أى مشكلة تواجهك".

وكانت كشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة، أنه تم تسجيل 2 مليون و600 مواطن حتى الآن فى 6 محافظات هى بورسعيد والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس .

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وقالت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، إن عدد المواطنين المنتفعين بالمشروع فى 6 محافظات 5 ملايين و984 ألفًا و280 مواطنًا حتى الآن، مضيفة أن نسبة التسجيل فى الـ6 محافظات بلغت 42%، وتابعت إدارة المشروع أن هناك 4 محافظات تخطت نسبة التسجيل فيها الـ50%، وبلغت نسبة التسجيل فى الإسماعيلية 53% والأقصر 50% وجنوب سيناء 54%.

وأضاف المشروع، أن إجمالى العمليات التى أجرتها منظومة التأمين الصحى الشامل 16 ألفً و572 عملية، بينها 958 عملية كبرى ذات مهارات خاصة، فيما بلغت نسب الترددات على العيادات 326 ألفًا و73 مرة من جانب المرضى المنتفعين .

وكشفت إدارة التأمين الصحى الشامل الجديد، أن منظومة الكول سنتر تؤدى عملها من خلال توفير المعلومات والرد على الاستفسارات وحل الشكاوى للمنتفعين، حيث بلغ إجمالى الاستفسارات والشكاوى التى استقبلتها المنظومة حتى الآن 4 آلاف و968 شكوى واستفسارًا، مضيفًا أن عدد الشكاوى بلغت 1424 شكوى بينما بلغت الاستفسارات 3544 استفسارًا، وتم حل 1377 شكوى، بينما لا تزال 74 شكوى تحت الحل والدراسة للمنتفعين، مضيفة أن منظومة رضاء المنتفعين حققت نجاحًا كبيرًا فى مساعدة المواطنين وحل مشاكلهم، وهو ما انعكس على مستوى وقناعة المواطنين بالخدمة.