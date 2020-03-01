برودة وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة (الأحد - الاثنين- الثلاثاء).

وأضافت الهيئة، أن طقس الأحد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع الخبراء، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، والرياح المعتدلة على أغلب الانحاء، وتنشط على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 21 - 13، والوجة البحري 20 -12، والسواحل الشمالية 19 - 13، وجنوب سيناء والغردقة 23 – 17 ، وشمال الصعيد 22 - 11، وجنوب الصعيد 25 - 13.

وعن طقس الاثنين، أكدت الهيئة أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلًا، دافء على شمال الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، مائلل لحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

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وتنشط الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق بشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وتنشط على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 22 - 12، والوجة البحري 21 - 11، والسواحل الشمالية 20 - 12، وجنوب سيناء والغردقة 24 - 16 وشمال الصعيد 23 - 10، وجنوب الصعيد 26 - 13.

أما طقس الثلاثاء، دافء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة نهارا جنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد شديد البرودة، حار نهارا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.

وتظهر الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الانحاء وتنشط على جنوب سيناء والغردقة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 25 – 12، والوجة البحري 24 - 11، والسواحل الشمالية 23 - 12، وجنوب سيناء والغردقة 26 – 17 ، وشمال الصعيد 26 - 11، جنوب الصعيد، 29 - 13.​