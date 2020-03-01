شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: فتح باب المعاش المبكر للموظفين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه تم فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري لمن تجاوز الخمسين عاما، مؤكدًا أنه لم يتم إجبار أحد عليه.

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وأضاف محمود، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، أن نسبة من تقدموا للمعاش المبكر قليلة، لافتًا إلى أنه يتم تعيين أعداد قليلة جدا مقارنة بالأعداد التي تخرج على المعاش، لأن الجهاز الإداري مترهل.

وأشار إلى أن دور الحكومة أن تعمل مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل خارجها، وليس دورها توفير فرص عمل داخلها.