شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: المرض النفسي يقلل عمر الإنسان 15 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الجهل بالمرض النفسي كارثي، مضيفا أن وصمة المرض النفسي وتهميش المريض النفسي والابتعاد عنه ونبذه من الجيران ونظرة الأطفال له أنه مجنون ويجب الحذر منه يؤثر فيه بطريقة سلبية ويجعله يفقد الثقة في نفسه ويصاب بانخفاض في الروح المعنوية وعدم قدرته على الاختلاط والعمل، ما يشكل العجز في التكافل الأسري وزيادة حالات الطلاق والامتناع عن العمل.

وأوضح عكاشة، خلال ندوة نظمها نادي الجزيرة تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي»، مساء السبت، أن اللجوء للمخدرات أصبح منتشرا للهروب من تلك الوصمة، حيث يوجد ما يتراوح بين ٣٠٪‏ و٤٠٪‏ يتعاطون المخدرات للهروب منها، كما قد ينتشر الانتحار بنسبه تتراوح من ١٢% إلى ١٥٪‏، مشيرا إلى أن المرض النفسي يقلل عمر الإنسان نحو ١٥عامًا.