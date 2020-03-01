شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: علاج الاكتئاب والمرض النفسي استثمار لاقتصاد الأمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن علاج الاكتئاب والمرض النفسي هو استثمار لاقتصاد الأمة، مشيرًا إلى أن دراسة حديثة في كليه الاقتصاد البريطانية بلندن، أثبتت أن علاج الاكتئاب وعودة المرضى للعمل تزيد من الناتج القومي بنسبة 3%.

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وأضاف عكاشة، خلال ندوة نظمها نادي الجزيرة تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي»، مساء السبت، أن الشخص الذي يشفى من مرض الاكتئاب، يكتسب بعض السمات كالمقاومة السلبية، مثل نيلسون منديلا الذي اكتسب إنسانية كبيرة بعد سجنه 28 عامًا.

وتابع: «بعد الاكتئاب يكتسب الفرد 4 خصائص هي الإبداع والتعاطف والواقعية والصمود.. من يستحمل الاكتئاب يتعلم الصمود».

وأشار إلى أنه لا يوجد شيء في المرض النفسي اسمه جنون، موضحًا أن الرجال أكثر عرضة للاكتئاب من النساء، والسيدات تعيش أكثر من الرجال.