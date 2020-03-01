أخبار مصر | انهيار عقار بالسيدة عائشة دون وقوع إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انهيار عقار بالسيدة عائشة دون وقوع إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة، بلاغًا بانهيار عقار بحي السيدة عائشة، بـ٦درب القطانة الكائن بشارع بدر الدين الونائي.

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن الجهات التنفيذية لقرارات الإزالة تباشر عملها بعد تلقي البلاغ، وإزالة العقار لخطورته على سكان المنطقة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن العقار خال من السكان، ومكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وحوائط حاملة وأسقف خشبية.

وتابعت: جار استكمال أعمال الإزالة لحين الانتهاء من رفع الانقاض، ويتم ذلك تحت أشراف العميد حاتم السبع رئيس الحي.