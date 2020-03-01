شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: الاكتئاب أخطر من «كورونا» و1.4 مليون مصري مصابون به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إنه يوجد في العالم ما يزيد على 500 مليون نسمة يعانون من الاضطرابات النفسية.

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وأضاف عكاشة، خلال ندوة نظمها نادي الجزيرة تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي»، مساء السبت، أن الاكتئاب يصيب ١٤٠ مليون نسمة حول العالم، منهم نحو 1.4 مليون مصري، أما حالات الفصام في العالم تقدر بنحو ٥٠ مليون نسمة، بينما يصيب نحو مليون مصري.

وأشار إلى أن الاكتئاب أخطر من فيروس «كورونا» إذا لم يتم علاجه، وعدد المنتحرين في العالم نحو مليون نسمة، ٧٠% منهم يعانون من الاكتئاب.

وأوضح أن الاكتئاب أكثر الأمراض عبئا في النساء، أما في الرجال فهو الثالث، ومن المنتظر أن يكون العبء الأول للرجال والنساء في عام ٢٠٣٠.