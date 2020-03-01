شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: المرض النفسي قد يصيب الأتقياء والصالحين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن المرض النفسي قد يصيب الأتقياء والصالحين، لأنه مرض عضوي وليس خروجًا عن الدين أو ضعفًا في الأخلاق.
وأوضح عكاشة، خلال ندوة نظمها نادي الجزيرة تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي، مساء السبت، أن الأدوية النفسية ليست مهدئات تؤدي إلى الإدمان طالما أنها تحت إشراف طبي، وأثبتت فعاليتها في علاج أمراض عضوية أخرى كالصداع النصفي والجهاز الحركي.
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