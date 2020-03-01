شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: الطب النفسي لا يؤمن بالسحر والجن والحسد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن المريض النفسي يعي ما يحدث له ويشعر بالألم، موضحًا أن المعاناة النفسية وألمها أكثر شدة وحدة لدرجة أنها تقود صاحبها إلى الانتحار.

وأشار عكاشة، خلال ندوة نظمها نادي الجزيرة تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي، مساء السبت، إلى أن الموروث الشعبي «المجانين في نعيم» خاطئ تمامًا، لافتًا إلى الطب النفسي لا يؤمن بالسحر والجن والحسد، فهو مثل معظم الأمراض، أسبابه في الجسد وخاصة الدماغ.