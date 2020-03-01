شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة يحلل شخصية محمد مرسي: «أورام المخ أثرت على سلوكياته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال ندوة نظمها نادي الجزيرة تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي، مساء السبت، حلل الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال عكاشة: «مرسي كان مصابًا بأورام في المخ، أثرت على سلوكياته وطريقة تفكيره»، مضيفًا: «الاكتئاب مؤلم أكثر من السرطان».