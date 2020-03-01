شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة: أغلب الناس بتعبد ربنا خوف بنسبة 60% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إنه تواصل مع كل القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية لتغيير مفاهيم الناس عن الطب النفسي.

وأضاف عكاشة، خلال ندوة نظمها نادي الجزيرة تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي، مساء السبت: «أنا بحب ربنا وبعبده حب مش خوف، وللأسف أغلب الناس بتعبده خوف بنسبة 60%، لكن الأفضل يحبوه، لأن الحب أقوى علاج نفسي، والله محبة».