شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة يرفض منع أغاني المهرجانات: «الجيل ده أفضل وأذكى مننا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، رفضه منع أغاني المهرجانات، مضيفًا خلال ندوة نظمها نادي الجزيرة تحت عنوان «الحملة الوطنية لإزالة الوصمة عن المرض النفسي، مساء السبت: «أنا ضد منعها وحق الشباب يسمعوا اللي عاوزينه».

وتابع: «أنا بسمع أغاني من 100 سنة أصحابها ماتوا، وأحفادي بيسمعوا المهرجانات، ليه نمنعها؟، مع أنهم بيسمعوا الراب الأمريكاني اللي فيه ألفاظ وكلمات أبشع من كلام المهرجانات».

وأضاف: «خلي الجيل ده يسمع اللي عاوزه لأنهم أفضل وأذكى مننا في الإنترنت والتكنولوجيا، والمنع مش هيجيب نتيجة معاهم خليهم هما يختاروا أفضل».