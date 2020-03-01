شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 1/3/2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 20

Advertisements

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 14

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22