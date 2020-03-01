شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر رفع مكافأة قراء السهرة بشهر رمضان 50% لتصبح 675 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاســــــــــم المديرية الإدارة 1. أحمد عبد الرحيم محمد حسين أسيوط بني عدي 2. حسين عبد السلام عبد العال العطار أسيوط أسيوط بمنقباد 3. محمد أحمد حسين شحاتة أسيوط بني عدي 4. هاشم ياسر عبد الحافظ علي أسيوط أسيوط بمنقباد 5. جابر حسن مرسي عبد الواحد البحيرة دمنهور غرب 6. عبد العزيز عبد العظيم أحمد الصياد البحيرة دمنهور غرب 7. عبد المنعم حسن السيد شحطيط البحيرة دمنهور غرب 8. إبراهيم جمعة محمد حسين بني سويف إدارة أوقاف ببا 9. أحمد عبد النبي عبد الوهاب راجح بني سويف إدارة أوقاف ببا 10. أحمد رشدي خليفة مخلوف بني سويف مركز بنى سويف 11. إدريس أمين أحمد أحمد بني سويف إدارة أوقاف ببا 12. سيد علي محمد سويلم بني سويف إدارة أوقاف ببا Advertisements 13. عثمان أحمد أحمد عثمان بني سويف الفشن 14. مجدي عويس إمام شعبان بني سويف بنى سويف 15. محمد أحمد أحمد عثمان بني سويف الفشن 16. محمود موسى علي حسن بني سويف إدارة أوقاف ببا 17. معوض أحمد فرج حسن بني سويف إدارة أوقاف ببا 18. متولي محمد متولي المرسي عبد الله الدقهلية ميت غمر 19. محمد إبراهيم حسن إبراهيم الشرقية غرب الزقازيق 20. إبراهيم محمد إسماعيل الدش الغربية أوقاف بسيون 21. السيد مرسي عبد الرازق الخطيب الغربية المحلة ثان 22. عبد العزيز أحمد محمد محمود الديب الغربية كفر الزيات 23. عبد العظيم فتحي عبد العظيم طقة الغربية كفر الزيات 24. عادل حسن علي مصطفى القليوبية قهـا 25. فوزي شحاتة فوزي شحاتة المنوفية قويسنا 26. قرني ناجح قرني عبد الرازق المنيا بني مزار 27. محمود أحمد مندي محمد المنيا بني مزار 28. ياسين عبد الباسط عبد القادر حسن المنيا أبو قرقاص

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