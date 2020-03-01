شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كليات الفنون بجامعة حلوان ( الفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية) اليوم السبت، بمهرجان الفنون الرابع 2020 فى الزمالك، برعاية وبحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام الرفاعى، والدكتورة منى فؤاد، نائبا رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتور كرم ملاك، عميد كلية التربية الموسيقية، ووكلاء الكليات، و وفد ممثل لوزارة التعليم الإماراتية، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته كلية الفنون الجميلة بالزمالك اليوم السبت.



رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك

بدأ المهرجان فى العاشرة صباحا، بموكب موسيقى لطلاب بكلية التربية الموسيقية، و مَرّ الموكب الموسيقى بشارع إسماعيل محمد، حتى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتم تنظيم برنامج غنائى ومسرحى، و تم افتتاح معارض للفنون التشكيلية بالكليات الفنية، وتم تنظيم "بازار الفنون" للحرف اليدوية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل فنية فى المجالات المختلفة.



رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك

وأكد الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك، إن المهرجان يقدم هذا العام مجموعة كبيرة من الورش الفنية، مثل ورشة البورتريه، وورشة رسم الكاريكاتير، وورشة الوسائط المتعددة والأورجامى، وقد فتحت الكليات أبوابها لكل ضيوف المهرجان، وشارك طلاب الفنون فى الأنشطة والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم حفل موسيقى ومسرحى، وشارك فى الفعاليات طلاب من ذوى الهمم، و تم تنظيم عرض رياضى لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات لأول مرة، تضمن عرض للجمباز، وذلك بحضور الدكتورة حنان عبد الفتاح، عميد كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة حلوان، والدكتورة أمل رياض، وكيل الكلية. واستمرت فعاليات المهرجان حتى نهاية اليوم بالكليات الثلاث.



جانب من بازار الفنون للحرف اليدوية



جانب من بازار الفنون للحرف اليدوية



عرض رياضى لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات



رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك

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رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك



رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك



أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك



أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك



أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك



أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك



رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك