الأوقاف: رفع مكافأة قراء السهرة بشهر رمضان 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رفع مكافأة قراء السهرة بشهر رمضان المبارك إلى 50% لتصبح 675 جنيهًا بدلاً من 450 جنيها ، وذلك ابتداء من شهر رمضان القادم 1441هـ بإذن الله تعالى.
وقال وزير الأوقاف ، في تصريح اليوم ، إن زيادة قيمة مكافأة قراء السهرة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة كتاب الله (عز وجل) ، واهتمامها بأهل القرآن الكريم.
وفي سياق متصل ، اعتمد وزير الأوقاف أسماء القراء المعتمدين لدى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم الذين تقدموا لأداء قرآن السهرة خلال شهر رمضان 1441هـ وعددهم (28) قارئًا ، وهم : أحمد عبد الرحيم محمد حسين ، حسين عبد السلام عبد العال العطار ، محمد أحمد حسين شحاتة ، هاشم ياسر عبد الحافظ علي من مديرية أوقاف أسيوط ، جابر حسن مرسي عبد الواحد ، عبد العزيز عبد العظيم أحمد الصياد عبد المنعم حسن السيد شحطيط من أوقاف البحيرة.
وإبراهيم جمعة محمد حسين ، أحمد عبد النبي عبد الوهاب راجح ، أحمد رشدي خليفة مخلوف ، إدريس أمين أحمد أحمد ، سيد علي محمد سويلم ، عثمان أحمد أحمد عثمان ، مجدي عويس إمام شعبان ، محمد أحمد أحمد عثمان ، محمود موسى علي حسن ، معوض أحمد فرج حسن بني سويف ، متولي محمد متولي المرسي عبد الله من أوقاف الدقهلية.
ومحمد إبراهيم حسن إبراهيم من أوقاف الشرقية ، إبراهيم محمد إسماعيل الدش ، الغربية ، السيد مرسي عبد الرازق الخطيب ، عبد العزيز أحمد محمد محمود الديب ، عبد العظيم فتحي عبد العظيم طقة ، عادل حسن علي مصطفى مديرية أوقاف المنوفية ، قرني ناجح قرني عبد الرازق ، محمود أحمد مندي محمد ، وياسين عبد الباسط عبد القادر حسن من مديرية أوقاف المنيا.
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