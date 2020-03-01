محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد أكثر من ألفين و100 عنصر من الجيش السوري في العمليات المستمرة بمحافظة إدلب شمال غربي سورية.
وأكدت الوزارة، في تغريدة عبر "تويتر"، أنها مستمرة في تدمير أهداف النظام المحددة بنجاح في سورية، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
يأتي ذلك ردا على مقتل 34 جنديا تركيا إثر هجوم شنته قوات الحكومة السورية يوم الخميس، على مواقعهم بمحافظة إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: تحييد أكثر من 2100 جندي سوري في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.