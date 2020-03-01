غدًا.. التموين تبدأ صرف مقررات شهر مارس من السلع المدعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من غدٍ الأحد، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

كان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أكد توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 شهور، الزيت ٤ شهور، القمح 5 شهور، الأرز 3 شهور، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة 3 شهور.

كما انتهت شركتي الجملة (العامة، المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100%، وجارى الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير2020.

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