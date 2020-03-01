أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود البلاد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى شمال الصعيد يكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر2 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

شبين الكوم 12 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 20

الإسكندرية 13 20

بلطيم 12 20

مطروح 11 18

السلوم 10 19

سيوة 07 20

بورسعيد 13 20

دمياط 12 19

الزقازيق 13 21

الإسماعيلية 11 22

السويس 12 22

العريش 13 19

رفح 12 19

رأس سدر 15 23

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نخل 09 20

نويبع 16 22

طابا 11 21

كاترين 07 14

الطور 15 22

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 15 23

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 21

بنى سويف 11 22

المنيا 10 22

أسيوط 11 23

سوهاج 12 23

قنا 11 24

الأقصر 12 25

أسوان 15 26

أبوسمبل 15 25

الوادى الجديد 11 25

شلاتين 17 25

ابو رماد 16 25

حلايب 16 23

رأس حدربة 17 22

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