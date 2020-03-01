محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود البلاد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى شمال الصعيد يكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر2 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 13 21
شبين الكوم 12 20
طنطا 12 20
دمنهور 12 20
الإسكندرية 13 20
بلطيم 12 20
مطروح 11 18
السلوم 10 19
سيوة 07 20
بورسعيد 13 20
دمياط 12 19
الزقازيق 13 21
الإسماعيلية 11 22
السويس 12 22
العريش 13 19
رفح 12 19
رأس سدر 15 23
نخل 09 20
نويبع 16 22
طابا 11 21
كاترين 07 14
الطور 15 22
شرم الشيخ 17 22
الغردقة 15 23
مرسى علم 15 23
الفيوم 11 21
بنى سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 11 23
سوهاج 12 23
قنا 11 24
الأقصر 12 25
أسوان 15 26
أبوسمبل 15 25
الوادى الجديد 11 25
شلاتين 17 25
ابو رماد 16 25
حلايب 16 23
رأس حدربة 17 22
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.