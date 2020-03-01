مصدر يكشف حقيقة التعدي على حكم مباراة الزمالك والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
كشف مصدر أمني مسؤول، حقيقة التعدي علي حكم مباراة الزمالك والترجي التونسي رضوان جيد.
ونفى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، الأحد، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تعدي جماهير الترجي التونسي على حكم مباراة فريقي الزمالك والترجي رضوان جيد خلال جولة سياحية له بالقاهرة؛ اعتراضًا على القرارات التحكيمية خلال المباراة.
وأضاف أن حكم مباراة الأهلي والترجي لم يتم الاعتداء عليه إطلاقًا، موضحًا أنه غادر البلاد في تمام السابعة من مساء أمس السبت متجهًا إلى المغرب.
وفاز نادي الزمالك أمس على ضيفه الترجي على ملعب ستاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدفًا وحيدا، فيما حصل اللاعب "بن رمضان" على "كارت أحمر"، ما آثار غضب لاعبي وجماهير الفريق التونسي.
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