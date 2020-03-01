شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني يعلق على بكائه في عزاء «مبارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف مجدي عبدالغني٬ نجم نادي الأهلى ومنخب مصر السابق٬ سر بكائه في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي. وقال «عبدالغني» في تصريحاته لبرنامجه «البريمو» المعروض على قناة «تن»: «بكيت بسبب تذكري للحظات سابقة، ولم تكن لها ترتيب سابق على الإطلاق». أضاف: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجنازة العسكرية للرئيس السابق مبارك٬ والناس مركزة معايا أوي وخاصة السوشيال ميديا».

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