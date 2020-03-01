شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تفتتح قصر «حاجر العديسات» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، السبت، قصر ثقافة حاجر العديسات قبلي بمنطقة الندافين، التابعة لمركز الطود، بمحافظة الأقصر.

وأنهت الهيئة العامة لقصور الثقافة، استعداداتها لافتتاح القصر، الذي يحوي مكتبة عامة، وأخرى للطفل، بالإضافة إلى قاعات نوادي التكنولوجيا، ومسرح، ونادي للمرأة، وقاعة للفنون التشكيلية.

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وقالت «عبدالدايم» إن «قصر ثقافة حاجر العديسات يعد منصة جديدة في منظومة العمل الثقافى بجنوب مصر»، مشيرة إلى تواصل جهود استكمال الخطة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال توصيل المنتج الفكرى والفنى للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن البرامج التي تم إعدادها للمستفيدين تضم برامج متنوعة تسعى إلى اكتشاف ودعم المواهب في كافة المجالات الأدبية والفنية، خاصة أن صعيد مصر يزخر بالطاقات الإبداعية، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي القدرات الخاصة من خلال أنشطة تساعد على دمجهم في المجتمع.

يذكر أن قصر حاجر العديسات يقع على مساحة 1323 متر مربع، ويتكون من طابقين يضم الأول مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف الاستقبال، والممثلين والإداريين، ومسرح على مساحة 220 متر مربع يسع 145 كرسيًا، أما الطابق الثاني يشمل قاعات الحرف البيئية والفنون التشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط وهو القصر الموقع رقم ١٨ الذي يتم افتتاحه منذ تولي وزيرة الثقافة في عام ٢٠١٨.