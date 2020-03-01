شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «احتمال كبير يجيلنا كورونا.. ومستعدون لأسوأ السيناريوهات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة لن تخفي أية معلومات حال ظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر.
وشددت الوزيرة على استحالة منع الفيروس مهما بلغت قوة النظام الصحي، معقبة: «احتمال كبير يجيلنا كورونا، ومستعدين بـ3 سيناريوهات».
أضافت لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب: «مستعدين لأسوأ سيناريو تتخيلوه. قوة النظام الصحي من قوة الاستعداد لمواجهته».
تابعت الوزيرة: «لا يمكن تقليل نسبة دخول الفيروس، ولا يمكن منعه نهائيًا. لا توجد أي دولة وقعت على ميثاق الأمم المتحدة لديها القدرة على إخفاء هذا الأمر».
مضت قائلة: «الحالة التي كانت حاملة للفيروس أجرينا التحاليل لها، وكانت العينة سلبية، ثم حللنا مرة أخرى وكانت العينة إيجابية. اتخذنا كل الاجراءات مع المنظمة».
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