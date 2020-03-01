شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متوسطة على شمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء، مساء السبت، إلى سقوط أمطار متوسطة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة.

Advertisements

وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية بشمال سيناء حذرًا شديدًا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.

من جهته، قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.