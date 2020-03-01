شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» ترفع مكافأة «قراء سهرة رمضان» 50%: «أصبحت 675 جنيهًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفع مكافأة قراء السهرة بشهر رمضان إلى 50% لتصبح 675 جنيهًا بدلاً من 450 جنيها، ابتداء من شهر رمضان المقبل.

وقال «جمعة» في تصريحات صحفية، السبت، إن زيادة قيمة مكافأة قراء السهرة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة كتاب الله (عز وجل)، واهتمامها بأهل القرآن الكريم.

في السياق، اعتمد وزير الأوقاف أسماء القراء المعتمدين لدى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم الذين تقدموا لقراءة قرآن السهرة خلال شهر رمضان المقبل، وعددهم 28 قارئًا.