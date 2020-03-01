شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالمعطي»: حل 85% من شكاوى المواطنين ضمن مبادرة «أسبوع صديق المستهلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إجمالى عدد الشكاوى التي تم حلها خلال مبادرة «أسبوع صديق المستهلك» التى بدأت، السبت الماضي، وشاركت فيه كافة الكيانات والجهات والشركات المعنية، بلغ 503ر13 شكوى من إجمالي 16 ألف شكوى، بنسبة حل لهذا الشكاوى بلغت 85%.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان، السبت، أنه تم حل 4328 شكوى سلع معمرة، و3849 خدمية، و1472 أجهزة محمول ومستلزماته، و581 سيارات ومستلزماتها، و381 أدوات منزلية، و366 ملابس جاهزة، و317 مواد غذائية، و252 وحدات سكنية، و239 أثاث منزلي، و238 مستلزمات شخصية،و217 منتجات جلدية،و192 أجهزة إلكترونية، و182مفروشات، و175 منتجات طبية، و170 سلع أخرى، و166 أجهزة تكييف، و165 تجهيزات منزلية ومعمارية، و90 كمبيوتر ومستلزماته ،و65 آلات ومعدات، و27 موتوسيكل، و16مصوغات ذهبية، و12منظفات صناعية، و3 منشورات.

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وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بمشاكل المواطنين، وسرعة التجاوب معها، والعمل على حلها، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المبادرة تعد البداية لحل كافة شكاوى المواطنين الواردة إلى جهاز حماية المستهلك، مشددا على أن الجهاز على استعداد لتلقي كافة شكاوى المواطنين من خلال آليات التواصل المتعددة، لافتا إلى أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

في السياق، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة للتجار بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية، والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافه المخالفين.

وأوضح أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال «الخط الساخن19588»، أو رقم «الواتس آب» (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.