شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرفة التجارية»: استقرار الدولار بالنسبة للتجار أفضل من ارتفاعه وانخفاضه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن استقرار الدولار بالنسبة للتجار والمستوردين أفضل بكثيرًا من ارتفاعه وانخفاضه من الحين للآخر من أجل ثبات الأسعار، «أنا كمستورد أو تاجر لا عاوز الدولار يطلع ولا ينزل، أنا عاوز الدولار يستقر».

وأضاف «الطحاوي»، خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار»، مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، أن استقرار الدولار سيحافظ على سعر المنتج النهائي الذي قد يبيعه للجمهور المستهلك، «لما الدولار يعلى مضطر أعلي السعر عشان أجيب رأس مالي، وأستمر في السوق، ولو نزل بيحصل نوع من التوقعات والتكهنات».

وتابع :«لما الدولار ينزل بقى بقعد متلغبط يا ترى هيخليه تحت ولا ممكن يرفع تاني ويسبب لي خسارة، فأول شحنة بعد الرخص ممكن تتباع بالغالي عشان هو اشتراها بالغالي، والشحنة التانية بيتوسط السعر عشان الخوف من ارتفاع الدولار مرة أخرى».