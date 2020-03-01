شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعلن بدء تشغيل 15 مخبزًا جديدًا في قرى ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، بدء تشغيل 15 مخبزا جديدا بدائرة مركز ملوي ضمن 61 مخبزا كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وافق على تشغيلهم بالمركز على عدة مراحل.

Advertisements

وقال المحافظ إن موافقة الوزارة تأتي استجابة لطلب المحافظة لزيادة الطلب على شراء الخبز بالمركز، وسعيا نحو استقرار الحالة التموينية بالمحافظة، حيث سيتم تشغيل المخابز في الأماكن التي يقل متوسط نصيب الفرد فيها عن 3 أرغفة يوميا.

فيما قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي المخابز الجديدة التي تم تشغيلها فعليا حتى الآن بلغ 46 مخبزا، وستعمل المخابز الـ15 بـ5 قرى بالمركز، أنهت جميعها إجراءات الترخيص واستيفاء الضوابط المطلوبة ومطابقتها لاشتراطات التشغيل والمواصفات المحدّدة.

وتضم قائمة المخابز الجديدة التي سيتم تشغيلها 4 مخابز بالوحدة المحلية لقرية تنده، مخبز بالوحدة المحلية لقرية نواي، 7 مخابز بالوحدة المحلية لقرية ابشادات، مخبزين بالوحدة المحلية لقرية دروه، مخبز بالوحدة المحلية لقرية دير البرشا.