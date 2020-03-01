شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة عن إصابة فرنسيين وكندي بـ«كورونا»: «ليست من مصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه «حين جاء الرد إلينا من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابة فيروس كورونا للسياح الفرنسيين والكندي، تأكدنا أن الإصابة ليست من مصر، لكن مع ذلك نقوم بمزيد من أجل الاستقصاء والاستبيان».

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وأكدت «زايد»، في مداخلة لبرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن «كل الدول ليست مخيرة للتصريح بشأن وجود كورونا لديها أم لا»، مضيفة: «مفيش أي دولة في العالم تقدر تخفي أي حاجة».

تابعت: «نحن نسير بمعايير المنظمة الدولية للصحة، وقالو لنا هذا خط سير وتتبعنا كل ما قيل لنا»، موضحة أن «أعراض الإصابة بالوباء أن يكون مر على المصاب أكثر من 14 يوما، وهي فترة الحضانة، فلو ظهرت حالة بعد هذه الأيام لم نقوم بتخبيتها. نحن استطعنا أن نتصدى للفيروس على أساس علمي».