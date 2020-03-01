شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «لجنة التشييد» يطمئن المواطنين باستقرار أسعار العقارات ومواد البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه طوال الأربعين سنة التي عاشها كمطور عقاري يري أن أسعار الوحدات العقارية ترتفع بشكل تدريجي، نتيجة الوضع الاقتصادي في مصر، ومن الممكن أن تثبت الأسعار فترة معينه.

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، مع الدكتور إبراهيم الشواربي الخبير الاقتصادي، أنه لم يلاحظ طيلة الأربعين سنة الماضية وجود أسعار تنحدر أو تنخفض، موضحًا أنه لا علاقة لتأثير ارتفاع وانخفاض الدولار على الوحدات العقارية.

وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن معظم العقارات تعتمد على مواد بناء محلي، «مفيش علاقة مباشرة بين سعر الدولار وتكلفة إنشاء الوحدات، 10% من الوحدات كامل التشطيب ممكن يعتمد على الأشياء المستوردة، أسعارنا مستقرة إلى حد ما».