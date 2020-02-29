مصر | تجديد حبس 4 متهمين بنشر شائعات عن الاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 4 متهمين بنشر شائعات عن الاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، تجديد حبس 4 متهمين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة عن الاقتصاد المصري للتحريض ضد الدولة.

وضمت قائمة المتهمين المجدد حبسهم، كل من "حسين. ع، ومحمد ف، والسيد. ع، وإبراهيم ع."، وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأغراض تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما جاءت التحريات الأمنية بتورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.