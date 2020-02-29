أخبار مصر | رئيس حي الزاوية تفاصيل تطوير المناطق المحيطة بسوقي داير الناحية وعبود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي الزاوية تفاصيل تطوير المناطق المحيطة بسوقي داير الناحية وعبود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء هشام عصمت عبدالحميد رئيس حي الزاوية الحمراء، عن رصف العديد من الشوارع الرئيسية، ضمن خطة الدولة الموضوع لتطوير الحي ورفع كفاءته.

وأوضح "عصمت" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، سوف يتم رصف ثلاث شوارع بمحيط سوق عبود الجديد، الذي يتم افتتاحه خلال أشهر من الآن.

وأشار "رئيس حي الزاوية الحمراء"، إلى رصف عشر شوارع بمحيط سوق داير الناحية، بالتزامن مع افتتاحه، بالإضافة إلى مرور كوبري تحيا مصر بالحي، لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين في الشوارع ولمنع حالة التكدس خاصة، وفك حالة الاختناق المروري بين منطقة الزاوية والحدائق.

وتابع "عصمت" ضمن خطة الدولة والمحافظة لتطوير الحي، سيتم إنشاء كوبري أخر يبدأ من شارع ترعة الإسماعيلية مرورًا بمنقطة السواح، وخروج حارة منه لشارع الكابلات.

