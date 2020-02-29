شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة ذات الإعاقة بـ«قومي المرأة» تزور مستشفى بهية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزور لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، برئاسة النائبة الدكتورة هبة هجرس، مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان في مقرها بالهرم، الأحد، لاعلان مشاركة اللجنة في مبادرة «سيدات مصر» التي تستهدف تخفيض مدة قوائم الانتظار لبدء علاج السيدات المصابات بسرطان الثدي بمستشفى بهية من 48 يوما إلى 21 يومًا.

واوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن زيارة اللجنة لمستشفى بهية ومشاركتها في مبادرة «سيدات مصر» تاتى ضمن مشاركة كل لجان المجلس في دعم كل المبادرات الجادة التي تهدف إلى حماية حياة سيدات مصر، وتاكيدا لاهمية هذه المبادرة في سرعة التدخل العلاجى لانقاذ حياة كل سيدة ذات اعاقة وكل سيدة مصرية بشكل عام تصاب بسرطان الثدى.

واشارت «هجرس» إلى ان مشاركة لجنة المرأة ذات الاعاقة بكامل عضواتها واعضاءها في مبادرة سيدات مصر رسالة تاييد ودعم لمنظمات المجتمع المدنى الجادة وكل المؤسسات الطبية التي تسعى وفق اطر علمية حديثة لرعاية صحة المرأة المصرية وفى القلب منها المرأة ذات الاعاقة.