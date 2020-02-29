شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: مصر تعاملت باحترافية مع «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن وزارة الصحة والسكان تتعمل «باحترافية» مع فيروس كورونا الجديد.

Advertisements

أضاف في مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، السبت، أن الإمراض الوبائية التي ظهرت مؤخرا مثل أنفلونزا الخنازير وسارس وإيبولا وكورونا الشرق الأوسطية وضعت مصر في حالة استعداد تام وخطة احترازية لمواجهة أي أمراض.

وأشار ممثل المنظمة في مصر إلى أنه بعد ظهور فيروس كورونا بأسبوع واحد قامت مصر بتحديث الخطة الاحترازية المُعدة مسبقا وتم إرسالها إلى مجلس رئاسة الوزراء مع وجود تنسيق تام بين المنظمة.

وأشاد «جابور» بقيام السلطات المصرية بإعادة المصريين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية والتي تمت بطريقة علمية وبطريقة سليمة وإنسانية وضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية.