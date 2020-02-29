شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يصل إلى تونس على رأس وفد أمني رفيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إلى تونس، السبت، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى تبدأ فعالياتها أول مارس في العاصمة تونس.

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كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج، وزير الداخلية التونسى والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية.

أكد وزير الداخلية لدى وصوله إلى تونس أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والإيديولوجيات المتطرفة.

ووجه الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية.