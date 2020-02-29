شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: كرامة المحامين لن تُمسّ شريطة الالتزام بالمسؤولية النقابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن العمل العام يحمل أصحابه أثبات الجهد والإنجاز، لافتًا إلى أن «محافظة الشرقية تعد ضمن أكبر محافظات الجمهورية بما تضمه من تاريخ وأبطال شاركوا في الحركة الوطنية كان من بينهم محامين لذلك فإن المحاماة هي مسئولية أسندها لنا التاريخ كونها رسالة للدفاع عن القيم النبيلة في المجتمع وغير قابلة للتجزئة».

أضاف «عاشور»، خلال مشاركته في مؤتمر بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، السبت، أن «المحافظة بمواقعها ومحاكمها الجزئية والكلية بمثابة بيت للمحامين وشيوخ المهنة، وهو شخصيا يعتز بانتمائه لمحاميها بفرعيها الشمال والجنوب، وكأي أسرة أو عائلة تختلف فيها المسافات تتباعد أو تقترب إلا أنه في النهاية ستظل الأسرة الواحدة هي التي تجمع أبنائها»، مشيرًا إلى أن «النقابة لن تعود لما قبل عام 2016 كما يريد البعض».

وأوضح أن «دور النقابة الفعال في ربط الاشتغال الفعلي بالخدمة المقدمة للمحامين سواء الخاصة بالمعاشات أو العلاج، حتى تم مضاعفة موارد النقابة الخاصة بعلاج المحامين من 150 مليون جنيه من قبل لـ 310 مليون جنيه عام 2019، فضلًا عن الزيادات الأخرى في العلاج والمعاشات بنسب متفاوتة حتى وصلت خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى مليار جنيه»، معلنًا أنه «بانتهاء السنة المالية 2020 ستكون هناك زيادة جديدة للمعاشات والعلاج».

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وأكد النقيب العام للمحامين أنه «لن يحصل أي محامي على كارنيه المحاماة إلا بعد حصوله على دبلومة من أكاديمية المحامين، وذلك في إطار حرص النقابة على تعزيز قيمة وقدر المحاماة والتى سبق وأن تعرضت لمحاولات إجهاض ومعارك وهمية للعدول عن دورها الوطني النبيل، وهذا لم ولن يحدث بأعضاء النقابة المشتغلين الشرفاء، خاصة بعد أن قامت النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقية الجداول وقصر شرف الانضمام لها على المشتغلين فعليا».

وأشار «عاشور» إلى أن «ما حدث خلال الفترة الماضية من تحصيل لأتعاب المحاماة ساهم وبقدر كبير في زيادة موارد النقابة لصالح صندوق المحاماة من علاج ومعاش خاصة بعد بروتوكول التعاون بين النقابة ووزارة العدل والذي يتم من خلاله تحصيل الأتعاب يوم بيوم؛ ما ساهم في زيادة الاحتياط النقدي للنقابة لـ 750 مليون جنيه، فضلًا عن العمل الدؤوب للنقابة تجاه أعضائها من الشباب».

وأعلن «عاشور» إنشاء شركة اقتصادية تساهم فيها النقابة بنسبة 50% لدخول المحامين فيها لإدارة أملاك النقابة إدارة اقتصادية رشيدة لتحقيق عائد يعود بالنفع على النقابة وأعضائها المحامون، مؤكدًا أنه «لن نسمح أن تًمس كرامة أي محامي أثناء ممارسة عمله شريطة الالتزام بالمسؤولية النقابية التي تحتم عليه العمل وفق الأخلاق العامة والنقابية مع أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء».

وتابع: «أرفض بشدة المزايدات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز المحامين واستغلالهم انتخابيًا خلال هذه الأيام»، مؤكدًا أنه «اعتبارًا من 15 مارس المقبل سيتم العمل وفق مدونة السلوك التي وضعتها النقابة، وذلك للحفاظ على القيم النبيلة والانسانية السامية لمهنة المحاماة».