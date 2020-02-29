شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تتصل بالخط الساخن للتعامل مع «كورونا».. والاستجابة فورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار إعلان السلطات الكندية عن تأكد إصابة مواطن كندى بفيروس «كورونا»، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له إثر عودته من رحلة سياحية كانت مصر إحدى محطاتها، الجدل من جديد بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزير الصحة الفرنسى اكتشاف حالتين تأكد إصابتهما من العائدين من مصر.

في الوقت نفسه، لم تصدر وزارة الصحة أي بيانات رسمية حول الأمر، وكان آخر بيان للوزارة صادر يوم 27 فبراير، كبيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية، يؤكد أن مصر من الدول الخالية من الفيروس.

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كما لم يعلق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، على ما تم تداوله بشأن ما أعلنته فرنسا وكندا، واكتفى بالتصريح لعدد من وسائل الإعلام بأنه ستتم مخاطبة السفارة المصرية في فرنسا وكندا، للتأكد من صحة المعلومات حول الحالات التي تم الإعلان عنها.

وأجرت «المصرى اليوم» تجربة التعامل مع الخط الساخن، الذي أعلنت عنه الوزارة «١٠٥»، والذى تم تخصيصه من قطاع الطب الوقائى للتعامل مع الفيروس، وبالفعل الخط يرد على الاستفسارات بشكل دورى على مدى 24 ساعة، ويؤكد على المتصل إجراءات الوقاية والتعامل مع حالات الأعراض التي قد تظهر، مع التشديد على التوجه لأقرب مستشفى حميات في حال استمرار الأعراض بدون تحسن.

في سياق متصل، وجه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، باستمرار رفع درجة استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس «كورونا»، وتابع المجلس آليات خطة العمل للتعامل مع ظهور أي حالات مصابة بالفيروس في نطاق جميع المستشفيات التابعة للجامعات بمختلف المحافظات، وتم التأكيد على اتباع البروتوكول العالمى لمواجهة الفيروس، ومتابعة الاطمئنان المستمر على توافر الاحتياجات الطبية والأقنعة الواقية اللازمة بالمستشفيات الجامعية.