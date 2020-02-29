شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: الحكومة لم تجبر موظفيها على المعاش المبكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه تم فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري لمن تجاوز سن الخمسين عاما.

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أضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، السبت، أنه لم يتم إجبار أحد على المعاش المبكر، ومن يخرج للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.

تابع أنه «لا نعين إلا أعداد قليلة جدا مقارنة بالأعداد التي تخرج على المعاش، لأن الجهاز الإداري مترهل، وذلك في التخصصات الملحة التي يحتاج إليها الجهاز الإداري، وبعد موافقة رئيس الحكومة».

وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أنه «ليس من دور الحكومة توفير فرص عمل للمواطنين في الحكومة، ولكن عليها العمل مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمواطنين خارج الحكومة».