شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: متحف الغردقة الأول من نوغه في الشراكة مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح متحف الغردقة الذي يعد أول مزار في المدينة.

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أضاف في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن متحف الغردقة يعد الأول من نوعه في الشراكة مع القطاع الخاص، إذ تتولى وزارة الآثار توفير القطع الأثرية.

تابع أن متحف الغردقة يضم قطع أثرية نادرة وتقوم وزارة الآثار بإدارته بشكل كامل، موضحا أن المستثمر الذي أقام المتحف عليه أن يشتري تذكرة حال رغبته في مشاهدة محتويات المتحف.

وكشفت المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المستثمر الذي قام بإنشاء المتحف سيحصل على نسبة من عوائد التذاكر وفق العقد المبرم مع وزارة الآثار.